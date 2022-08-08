Челябинска заявила об избиении мамы группой лиц, представившихся полицейскими

Жительница Челябинска заявила в социальной сети о том, что на ее маму напали пять человек, которые представились полицейскими, якобы искавшими запрещенные вещества.

«Вечером второго августа, около 23:30, пять нелюдей напали на мою маму на остановке «Красный Урал», между ларьком шаурмы и ТК «Магнолия». В течение получаса они избивали, мучали ее, после забрызгали перцовым баллоном в глаза, лицо, шею, уши, все жгло. Трудно было дышать. Представились полицейскими, якобы искали запрещенные вещества. Показали ложные документы, введя в заблуждение маму и других людей, которые заинтересовались ситуацией. Унизили. Заставили выкладывать содержимое сумки, фоткали все карманчики сумки. Она кричала, орала, сидела на асфальте, молила о помощи и чтобы не трогали и не убили ее. Но ее заглушили перцовкой и ударами по голове, животу, избили сильно до гематом, хотели утащить куда-то в темный переулок», - сообщает челябинка.

В ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что данное заявление зарегистрировано в отделе полиции «Курчатовский», оперативниками начат комплекс всех необходимых мероприятий. Отсматриваются камеры наблюдения, ведется поиск очевидцев. Само разбирательство поставлено на контроль врио начальника УМВД России по городу Челябинску Андреем Меньшениным.