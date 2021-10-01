Челябинские дорожники заплатили миллион рублей за дачу взятки за получение контракта на работу в Кургане

Судебными приставами Челябинской области взыскан один миллион рублей с ООО ПКФ «ЮжУралДорСервис», привлеченного к административной ответственности по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

В феврале 2021 года представитель ООО ПКФ «ЮжУралДорСервис», пытаясь обеспечить покровительство при заключении муниципальных контрактов по дорожным работам, вручил взятку 800 тысяч рублей должностному лицу, относящейся к организации в сфере дорожного строительства Кургана. Взяточник был взят с поличным. Контракт челябинская компания в итоге так и не получила.

В ходе рассмотрения правонарушения мировой суд Кургана вынес постановление об аресте счетов организации в качестве обеспечительной меры.

Данный исполнительный документ был направлен судебным приставам Челябинска.

«Спустя некоторое время в орган принудительного исполнения поступило постановление мирового суда о привлечении ООО ПКФ «ЮжУралДорСервис» к административной ответственности статье 19.28 КоАП РФ и назначении штрафа в размере одного миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

В рамках возбужденного исполнительного производства штраф в полном объеме взыскан с арестованного счета организации, пополнив государственную казну. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, арест со счетов организации снят.