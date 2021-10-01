01.10.2021
Челябинец убил мать, которая не смогла достать ему денег на выпивку
01.10.2021
В Челябинске будут судить бывшего полицейского за передачу информации об умерших похоронщикам
01.10.2021
ММК: развитие «веера возможностей» и «карьерных траекторий»
01.10.2021
Челябинские дорожники заплатили миллион рублей за дачу взятки за получение контракта на работу в Кургане
01.10.2021
«Ростелеком» отмечает большой интерес молодежи к проекту «Пушкинская карта»
01.10.2021
Бывший инспектор ГИБДД Красноармейского района признан виновным в получении взятки
Челябинские налоговики пришли с обысками к руководителю предприятия «Альфастрой»
24.09.2021
Взяточника из управления транспорта администрации Челябинска оставили на свободе
24.09.2021
В Чесме торжественно открыли памятник разведчику Владимиру Завершинскому
17.09.2021
При обыске у замминистра Белавкина были нарушения нормы уголовно-процессуального законодательства
16.09.2021
Задержан магнитогорец, призывавший вредить полицейским
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021