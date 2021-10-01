Челябинские налоговики пришли с обысками к руководителю предприятия «Альфастрой»

В Челябинске сотрудники ФСБ совместно с федеральной налоговой службой России устроили проверку офисов группы предприятий, принадлежащих депутату гордумы Олегу Иванову и его супруге — экс-депутату областного ЗСО Татьяне Завгородней. В их числе офис компания «Альфа-строй».

Эту информацию подтвердила сотрудник пресс-службы налоговой службой России Юлия Бердникова.

«Информацию подтверждаем, но не комментируем», - сообщила Юлия Бердникова.

По предварительной информации от собственного источника в правоохранительных органах, поводом для проверки стали факты систематического уклонения от уплаты налогов предприятиями Олега Иванова. Речь идет о миллионных суммах и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».