Челябинские росгвардейцы, осужденные за покушение на сбыт наркотиков, до сих пор не уволены
Сотрудники Росгвардии из Челябинска Олег Цветков и Иван Бабушкин, осужденные за покушение на незаконный сбыт наркотиков к реальным срокам заключения, намерены обжаловать приговор.
Росгвардейцы подали апелляционную жалобу на решение суда Ленинского района южноуральской столицы. Из правоохранительных органов они до сих пор не уволены.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в райсуде, Цветков был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу в 100 тысяч рублей, а Бабушкин - к семи годами лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей.
Росгвардейцев судили по части третьей статьи 30, пункту «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ.
«Они находятся в распоряжении без довольствия. Решение об увольнении принято и будет исполнено при вступлении решения суда в законную силу», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинской области Альберт Габбазов.
Напомним, сотрудники вневедомственной охраны осуждены за то, что с целью получения дохода от осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, решили организовать сбыт «дури» в особо крупном размере.
Для этого стражи порядка разработали план. Они намеревались приобрести наркотические средства, после чего расфасовать их в пакеты разного веса и разместить в местах скрытого хранения на территории Челябинска для последующей возмездной реализации клиентам.
Осуществлять распространение наркотиков росгвардейцы планировали, используя сеть Интернет.
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