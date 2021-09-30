Челябинские силовики пришли с обысками в «Спортивный город»

В Челябинске силовики провели обыски в МБУ «Спортивный город», руководителем которого является Эркин Маматов, ранее судимый за грабеж.

Суть претензий в региональном полицейском главке называть не стали. Ответили, что не комментируют ситуацию.

«Со стороны администрации города будет оказано все необходимое содействие правоохранительным органам»,- сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Напомним, ранее член регионального штаба ОНФ Виталий Вороной выступал с обвинениями в адрес директора МУП «Спортивный город» Челябинска Эркина Маматова, который, по его данным,a>имеет официальную зарплату 80 тысяч рублей, дорогую иномарку с личным шофером. При этом заслуженные тренеры зарабатывают 20 тысяч рублей в месяц.Директор МУП «Спортгород» Челябинска Эркин Маматов рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что информация, предоставленная представителем ОНФ, не соответствует действительности.

Кроме того, это учреждение попало в повестку СМИ после пикета, который проходил в Челябинске против оптимизации спортивных школ. Родители челябинских спортсменов выступили против объединения спортучреждений, а также против передачи их имущества через КУИЗО постороннему учреждению – МБУ «Спортивный город».