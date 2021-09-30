30.09.2021
ММК поделился опытом внедрения «Индустрии 4.0» с другими лидерами цифровизации
30.09.2021
В Челябинске пожилой мужчина на инвалидной коляске упал в карьер в парке Гагарина
30.09.2021
В Челябинской области вырастет штатная численность сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних
30.09.2021
ЮУЖД в сентябре провели для школьников ряд профилактических мероприятий по безопасности
30.09.2021
ММК отмечен за достижения в области экологии
30.09.2021
Бывший омбудсмен Севастьянов получит полмиллиона компенсации морального вреда
Челябинские силовики пришли с обысками в «Спортивный город»
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на вторник: мокрый снег, ледяной дождь
27.09.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев
27.09.2021