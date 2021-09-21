Челябинские спасатели вытащили собаку из колодца

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Спасатели Челябинска вытащили собаку из открытого канализационного люка, в который она провалилась двое суток назад. Самостоятельно животное оттуда выбраться не могло.

В ЕДДС-112 поступил звонок с улицы Демидовской. Очевидец сообщил, что в канализационном люке глубиной примерно трех метров находится собака. Причем, по словам жителей близлежащих домов, животное провалилось в колодец уже около двух суток назад.



На место прибыли спасатели Челябинской городской службы спасения. Чтобы помочь попавшей в беду собаке, в колодец спустился спасатель Андрей Пьянкин.

«Собаку удалось вытащить при помощи верёвки. Агрессии животное не проявляло. Когда вытащили ее на поверхность, собака сразу же убежала», – рассказал он.

Добавим, что проблема открытых канализационных люков продолжает оставаться головной болью горожан. Предприимчивые челябинцы их воруют и сдают в пункты приема металлолома.

Напомним, глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.

Рейды дают результаты. На прошлой неделе полицейские обнаружили порядка ста украденных люков.

Автор: Инна Шемаева
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