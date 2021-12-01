01.12.2021
День челябинской гимназии №1 в Историческом музее Южного Урала
01.12.2021
Каждый второй россиянин - за референдум по введению QR-кодов
01.12.2021
В Челябинской области проходит акция «IT-донор»
30.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 1 декабря
30.11.2021
«Пятёрочка» исполняет новогодние желания
30.11.2021
Прокурор предложил Челябинскому облсуду посадить мать-детоубийцу на 15 лет
Челябинский аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу из-за сообщения о «минировании»
30.11.2021
Экс-гендиректор челябинского аэропорта получил условный срок
25.11.2021
Прокурор предложил посадить бывшего гендиректора челябинского аэропорта на 3,5 года
23.11.2021
Бывший гендиректор челябинского аэропорта Андрей Осипов останется под стражей
17.11.2021
В Челябинской области – три новых субсидируемых авианаправления
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021