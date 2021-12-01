Челябинский аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу из-за сообщения о «минировании»

Челябинский аэропорт сегодня утром, первого декабря, закрыл взлетно-посадочную полосу из-за сообщения о ее «минировании».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе аэропорта, на электронную почту воздушной гавани пришло письмо соответствующего содержания – получено сообщение было в девять часов 45 минут.

В настоящее время данная информация проверяется, на месте работают правоохранительные органы и оперативные службы.

Из-за закрытия взлетно-посадочной полосы случилась задержка рейсов. Полеты возобновятся, как только закончится проверка.