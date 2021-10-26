Челябинский автомобилист избил прохожего лопатой

Жителя Челябинска будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью незнакомому прохожему, задевшему его автомобиль. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Установлено, что потерпевший, следуя мимо дома по улице Калмыкова, задел рукой боковое зеркало автомобиля под управлением обвиняемого. Тот, вооружившись имеющейся у него лопатой, вышел из машины, догнал потерпевшего и попытался нанести ему не менее десяти ударов в область головы и тела.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в результате активного сопротивления потерпевший увернулся от ударов и убежал в сторону остановки общественного транспорта «поселок Першино». Заметив потерпевшего на остановке, обвиняемый подошел к нему со спины и нанес лопатой удары по голове и телу.

Своими умышленными действиями причинил потерпевшему телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд.