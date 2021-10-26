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26.10.2021

Депутаты Магнитогорска переизбрали главу города Сергея Бердникова на новый срок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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26.10.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.10.2021

В Магнитогорске Союз молодых металлургов начал съемку календаря на 2022 год
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.10.2021

В Челябинске автомобилист снес железнодорожный шлагбаум
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.10.2021

13 ДТП по вине водителей произошло на ж/д ЮУЖД за 9 месяцев 2021 года
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Челябинский автомобилист избил прохожего лопатой

Жителя Челябинска будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью незнакомому прохожему, задевшему его автомобиль. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Установлено, что потерпевший, следуя мимо дома по улице Калмыкова, задел рукой боковое зеркало автомобиля под управлением обвиняемого. Тот, вооружившись имеющейся у него лопатой, вышел из машины, догнал потерпевшего и попытался нанести ему не менее десяти ударов в область головы и тела.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в результате активного сопротивления потерпевший увернулся от ударов и убежал в сторону остановки общественного транспорта «поселок Першино». Заметив потерпевшего на остановке, обвиняемый подошел к нему со спины и нанес лопатой удары по голове и телу.

Своими умышленными действиями причинил потерпевшему телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд.

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 25 октября 2021 года, православные чествуют Иерусалимскую икону Пресвятой Богородицы.
26.10.2021

Православные чествуют Иерусалимскую икону Божией Матери
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 26-го октября, попрощался с молодыми дики
26.10.2021

Текслер попрощался с Симбой и Евой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Собрания депутатов Магнитогорска (Челябинская область) сегодня, 26-го декабря, переизбра
26.10.2021

Депутаты Магнитогорска переизбрали главу города Сергея Бердникова на новый срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В нерабочие ноябрьские дни студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета
Коронавирус
Коронавирус
26.10.2021

Студенты ЮУрГУ в нерабочие дни будут отдыхать, ЧелГУ, МГТУ и ЮУГАУ - учиться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Златоусте (Челябинская область) продолжается Кубок России по водному поло среди женских команд.
26.10.2021

Златоустовская «Уралочка» в финале Кубка России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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26.10.2021 11:01

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26.10.2021 11:00

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26.10.2021 10:36

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