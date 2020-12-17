Челябинский суд отправил чиновницу минздрава Анну Устюгову под домашний арест

Центральный районный суд Челябинска сегодня, 17-го декабря, отправил под домашний арест руководителя управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения региона Анну Устюгову, которую обвиняют в получении взятки в размере 500 тысяч рублей от представителя международной фармацевтической компании Johnson & Johnson.
Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Центрального районного суда Елизавета Анисимова, Устюгова против ходатайства следователя о домашнем аресте не возражала.
Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», руководитель управления лекарственного обеспечения областного минздрава была задержана 15-го декабря. За полмиллиона рублей Устюгова обещала предоставлять фармацевтической компании сведения о пациентах Челябинской области, которые страдают редкими заболеваниями и которым требуются дорогие лекарственные препараты. Также чиновница обещала покровительство и содействие в осуществлении коммерческой деятельности.
В отношении Устюговой возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Ей может грозить до 12-ти лет лишения свободы.