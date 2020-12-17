Путин: Пока никаких кадровых изменений в правительстве РФ не планируется

Аферисты «помогли» жителю Челябинска взять кредит почти на два миллиона рублей

Закон оградил силовиков и чиновников от журналистских расследований

Владимир Путин объяснил, почему он пока не поставил прививку от ковида

Путин рассказал о причинах роста цен на продукты питания

В Магнитогорске планируют сократить выбросы на 27 тысяч тонн в год

Челябинский суд отправил чиновницу минздрава Анну Устюгову под домашний арест

Центральный районный суд Челябинска сегодня, 17-го декабря, отправил под домашний арест руководителя управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения региона Анну Устюгову, которую обвиняют в получении взятки в размере 500 тысяч рублей от представителя международной фармацевтической компании Johnson & Johnson.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Центрального районного суда Елизавета Анисимова, Устюгова против ходатайства следователя о домашнем аресте не возражала.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», руководитель управления лекарственного обеспечения областного минздрава была задержана 15-го декабря. За полмиллиона рублей Устюгова обещала предоставлять фармацевтической компании сведения о пациентах Челябинской области, которые страдают редкими заболеваниями и которым требуются дорогие лекарственные препараты. Также чиновница обещала покровительство и содействие в осуществлении коммерческой деятельности.

В отношении Устюговой возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Ей может грозить до 12-ти лет лишения свободы.