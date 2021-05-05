Челябинский участковый решил не возбуждать дело в отношении ревнивца, избившего даму сердца

Челябинка, пострадавшая от рук ревнивца, заявила о том, что участковый уполномоченный полиции Калининского отдела Ильдар Хуснутдинов не намерен возбуждать уголовного дела в отношении мужчины нерусской национальности, который ее жестоко избил. В результате обидчик горожанки может отделаться административным штрафом.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила сама потерпевшая.

«У меня просто отчаяние. Административка? Можно выйти - избить человека, штраф заплатить и бить дальше? У меня проблемы со здоровьем. Все прелести сотрясения головного мозга. И я только начала лечение. Какие будут последствия теперь? Спорт для меня закрыт пока надолго. Работу мне придется сменить, потому что у нас нет легкого труда. У меня онемение губы, меня качает, голова болит. Я на уколах и таблетках», - сообщила челябинка.

Напомним, ревнивый ухажер с другом подкараулил жительницу областного центра, узнав о том, что она не хочет с ним общаться, и сильно избил. Медики диагностировали у горожанки ушиб головного мозга, многочисленные травмы головы и повреждения тела. Также женщине зашивали губу.

«Он первым ударом в челюсть выбил меня из равновесия. Сразу же ногой в грудь пнул, и я упала. И дальше он технично меня пинал и кулаками помогал. Мне зашили губу, у меня до сих пор болит тело. Для меня эти моменты были, как в замедленной съемке. Я видела, как летит нога мне в лицо», - добавила собеседница агентства.

Участковый уполномоченный полиции Калининского отдела Челябинска Ильдар Хуснутдинов на звонки не отвечает.

Возникает и другой вопрос. Почему полицейский решает наказать любителя размахивать руками всего лишь штрафом, когда его жертвой является слабая женщина, тогда как если просто ударить по плечу стража порядка, сразу возбуждается уголовное дело? Разве закон не един для всех?