Челябинское УФАС изучит рекламу со сведениями «закажи закладку на дом»
Челябинское УФАС сегодня, 15-го октября, в два часа дня изучит рекламу со сведениями «закажи закладку на дом», которая появилась в Магнитогорске.
Как сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Мартынюк, кроме данного предложения в рекламе присутствует фотоизображение продуктового набора, а также информация о продавце StreetChef и контакты.
По мнению обратившихся граждан, распространение такой рекламы недопустимо в связи с ее содержанием.
Челябинское УФАС России изучит соответствие данных сведений требованиям закона о рекламе, а также запросит мнение членов экспертного совета по рекламе при управлении по следующим вопросам:
«Создается ли впечатление, что указанная реклама является рекламой товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации?»;
«Создается ли впечатление, что указанная реклама является рекламой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ?».
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