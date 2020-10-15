ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинское УФАС изучит рекламу со сведениями «закажи закладку на дом»

Происшествия
Сегодня, 13:49
Размер текста

Челябинское УФАС сегодня, 15-го октября, в два часа дня изучит рекламу со сведениями «закажи закладку на дом», которая появилась в Магнитогорске.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Мартынюк, кроме данного предложения в рекламе присутствует фотоизображение продуктового набора, а также информация о продавце StreetChef и контакты.

По мнению обратившихся граждан, распространение такой рекламы недопустимо в связи с ее содержанием.

Челябинское УФАС России изучит соответствие данных сведений требованиям закона о рекламе, а также запросит мнение членов экспертного совета по рекламе при управлении по следующим вопросам:

«Создается ли впечатление, что указанная реклама является рекламой товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации?»;

«Создается ли впечатление, что указанная реклама является рекламой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ?».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 16:55
В Златоусте полицейскому пришлось стрелять, чтобы спастись от вора с монтировкой
Вчера, 15:27
Аферистка заставила златоустовца «снять» дом у самого себя
Вчера, 13:08
Суд отменил приговор экс-омбудсмену Алексею Севастьянову
Вчера, 12:47
В администрацию Копейска наведались силовики
Вчера, 10:17
В саду Челябинска старушка упала в заброшенный колодец и утонула
13.10.20 17:27
Мошенник из Златоуста сбежал в армию, чтобы не попасть в колонию
13.10.20 17:20
Прокуратура займется подрядчиками, «забывшими» мусор в центре Челябинска
13.10.20 16:02
В Златоусте будут судить мужчину, который вырубил деревья
13.10.20 15:29
Полицейскими задержан аферист, который обманывал южноуральцев на сайте бесплатных объявлений
13.10.20 13:38
В Златоусте пенсионерка, освоив на телефоне мобильное приложение банка, перевела все деньги аферистам
Общество
Сегодня, 12:07
Евдокимов и Ковальчук временно выбыли из строя
Среда обитания
Вчера, 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
Новости
Сегодня, 14:09
Происшествия
Полиция задержала в аэропорту Челябинска пьяного пассажира, которому захотелось погулять по аэродрому
Сегодня, 14:08
Общество
В Челябинске автобусы 21-го маршрута снова выйдут на линию
Сегодня, 13:53
Общество
В Челябинской области сокращается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Сегодня, 13:48
Происшествия
Жительница Златоуста дала отпор аферистам, которые представлялись сотрудниками ФСБ
Сегодня, 13:17
Экономика
В строительстве мусороперерабатывающего комплекса близ Челябинска заинтересовано 4 инвестора
Материалы рубрики
Сегодня, 14:09
Происшествия
Полиция задержала в аэропорту Челябинска пьяного пассажира, которому захотелось погулять по аэродрому
Сегодня, 13:48
Происшествия
Жительница Златоуста дала отпор аферистам, которые представлялись сотрудниками ФСБ
Сегодня, 12:30
Происшествия
Челябинец, в парике и женской одежде спаливший авто сестры, остался на свободе
Сегодня, 10:49
Происшествия
В Каслях сотрудники МЧС ликвидируют крупный лесной пожар
Сегодня, 10:20
Происшествия
В Златоусте во время рыбалки умер мужчина
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика