Челябинскому автовладельцу придется оплатить штрафы, чтобы вернуть авто

Сотрудниками Госавтоинспекции Челябинска был выявлен злостный неплательщик штрафов. Владелец автомобиля задолжал государству 170 тысяч рублей

При несении службы по надзору за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль «БМВ». При проверке документов, инспекторы ДПС установили, что у собственника автомобиля имеются не оплаченные административные штрафы на общую сумму более 170 тысяч рублей, причем срок добровольного возмещения уже истек.

В пресс-службе ГУ МВД пояснили, что водитель, находившийся за управлением транспортного средства, не являлся владельцем автомобиля.

Сотрудники регионального Управления Федеральной службы судебных приставов оформли необходимые процессуальные документы и автомобиль должника был арестован и помещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что срок добровольного погашения административного штрафа в области безопасности дорожного движения составляет 60 дней с момента вступления в законную силу постановления. В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ, при уплате штрафа не позднее двадцати дней со дня его вынесения, он может быть уплачен в размере половины суммы.

Госавтоинспекция рекомендует своевременно оплачивать наложенные административные штрафы и еще раз напоминает – лучший способ не иметь проблем по линии законодательства в области безопасности дорожного движения – неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения Российской Федерации.