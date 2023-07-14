14.07.2023
В Челябинске закрывают движение трамваев по маршруту №14
14.07.2023
Челябинскому автовладельцу придется оплатить штрафы, чтобы вернуть авто
14.07.2023
Депутаты Госдумы запретили смену пола без медицинских показаний
14.07.2023
Здание постпредства правительства Челябинской области в Москве выставили на торги
14.07.2023
В парке Калининского района Челябинска формируют пешеходную зону и высаживают растения
14.07.2023
Алексей Текслер поздравил «уралочек» Златоуста с «золотом» чемпионата России
Челябинскому автовладельцу придется оплатить штрафы, чтобы вернуть авто
17.04.2023
Челябинцев предупредили об увеличении штрафов за нарушение противопожарного режима
30.03.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил выгула собак
12.01.2023
С сегодняшнего дня автомобилистам грозит штраф за выброшенный из окна мусор
22.04.2020
Алексей Текслер пояснил, кого будут штрафовать за передвижение по дорогам
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023