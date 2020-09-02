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Чемпион России по смешанным единоборствам, организовавший в Магнитогорске ОПГ, отправился в колонию

Происшествия
Сегодня, 11:56
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Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) вынесен приговор в отношении чемпиона России по смешанным единоборствам Ярослава Морева, трех его  подельников и  несовершеннолетнего знакомого. Они признаны виновными в серии грабежей.

Как сообщили в СКР по Челябинской области, расследование уголовного дела с самого начала представляло сложность, в связи с тем, что все нападения на потерпевших совершались в ночное время, при этом потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения, и как следствие, детально описать приметы нападавших не могли.

«От преступления к преступлению нападавшие действовали все более организованно: начали использовать автомобильный транспорт для возможности быстрого отхода с места преступлений, при совершении последнего преступного эпизода применяли маски. Преступную деятельность участников  группы не остановило даже то, что после одного из преступных эпизодов за автомобилем, в котором находились нападавшие была погоня сотрудников ГИБДД. Однако, нападавшим удалось скрыться от сотрудников полиции», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников МВД была проведена комплексная и системная работа по установлению лиц, причастных к совершенным преступлениям.

В ходе проделанной работы было установлено, что к серии совершенных преступлений, возможно, причастен Ярослав Морев (чемпион России по смешанным единоборствам), в связи с чем, сотрудниками уголовного розыска был отработан круг его общения, установлены и задержаны все участники преступной группы. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось ГУ МВД России по Челябинской области.

Приговором суда Мореву, Черневу, Раимову назначено наказание в виде 4, 6,5 и 3,5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Несовершеннолетнему участнику преступлений назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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