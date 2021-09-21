Четыре банка выдали челябинке два с половиной миллиона рублей, которые она перевела мошенникам

Жительница Тракторозаводского района оформила на свое имя несколько кредитов на общую сумму около двух с половиной миллионов рублей и все средства перевела мошенникам. В банках даже не интересовались, зачем женщине столько денег. Никто не обратил внимания на то, что она осуществила около 200 транзакций по переводу средств.

Схема преступления самая распространенная. Заявительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником службы Центробанка. Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит, для аннулирования которого нужно самостоятельно и как можно скорее взять кредит в отделении банка и перевести все деньги на резервный счет, после чего он будет погашен. Далее ей поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело и проводится внутренняя проверка, поэтому о случившемся лучше никому не сообщать и неукоснительно следовать всем указаниям сотрудника банка.

«Поверив мошенникам, женщина с помощью онлайн приложения, установленного на телефоне, оформила кредит на сумму свыше миллиона рублей, после чего проследовала в отделение банка, где обналичила его и посредством банкомата осуществила порядка 70-ти операций по внесению денежных средств на абонентские номера, указанные мошенником, суммами по 15 000 рублей», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

На следующий день, вновь раздался телефонный звонок и собеседник снова сообщил о намерении третьих лиц оформить на ее имя кредит, но уже в другом банке, поэтому ей необходимо пройти в кредитное учреждение для заключения договора займа. Потерпевшая вновь пошла на поводу у мошенников, оформила кредит на сумму около 600 000 рублей, обналичила его и также посредством банкомата осуществила несколько транзакций по 15 000 рублей на указанные злоумышленником абонентские номера.

«Но и на этом мошенники не остановились. Злоумышленники еще дважды звонили своей жертве, и она снова неукоснительно следовала всем указаниям звонивших. Таким образом, за пять дней общения с телефонными мошенниками, женщина оформила на свое имя четыре кредита на общую сумму около двух с половиной миллионов рублей и перевела все деньги на абонентские номера сторонних лиц, осуществив при этом 166 транзакций по 15 000 рублей», - добавила Любовь Гайнулина.

И только спустя неделю, когда женщина рассказала о произошедшем своим родным, она поняла, что стала жертвой телефонных мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские вновь напоминают, что самым распространенным способом обмана по прежнему остается звонок от лжесотрудника банка, однако к данной схеме добавляется звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Это призвано убедить человека в достоверности излагаемой информации и оказать на него психологическое давление.

«При этом следует учитывать, что мошенники используют специальные программы, позволяющие менять номер, с которого осуществляется звонок. В этом случае на экране вашего телефона может высвечиваться номер, действительно принадлежащий правоохранительным структурам. Помните, что сотрудники банков, либо правоохранительных органов никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводов денежных средств на безопасные счета. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству», - сказал заместитель начальника управления МВД России по городу Челябинску Андрей Меньшенин.

При поступлении подобных телефонных звонков, необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону указанному на оборотной стороне вашей карты. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.