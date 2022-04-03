Четыре человека погибли в ДТП в Верхнеуральском районе

В воскресенье, третьего апреля, в результате столкновения двух автомобилей в Верхнеуральском районе (Челябинская область) погибли четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, ДТП произошло около 17 часов вечера в воскресенье.

«На 138 километре автодороги Чебаркуль – Уйск – Магнитогорск столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Ларгус», - говорится в сообщении полиции.

В результате лобового столкновения скончались четыре человека: оба водителя, 1983 и 1955 годов рождения, и два пассажира.

На месте работают сотрудники Верхнеуральского ОМВД, инспекторы ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На участке дороги, где произошла авария, затруднено движение транспорта. Сотрудники ДПС организуют дорожное движение.