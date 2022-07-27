Чистка детьми унитазов в детском саду Юрюзани вылилась в уголовное дело

В Юрюзани (Челябинская область) после жалоб родителей на воспитателя, которая заставляла детей чистить ершиком унитазы и убирать «сопливчики», возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном полицейском главке, уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ – «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

«Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленный на установление объективной картины произошедшего», —

Напомним, в начале июля стало известно, что в детском саду N7 «Петушок» Юрюзани (Катав-Ивановский район, Челябинская область) воспитательница взяла за уши двух пятилетних девочек и, спустив на этаж ниже в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать «сопливчики». Заведующая детского сада заявила, что это все ложь.

Тогда за помощью к депутату Законодательного собрания Челябинской области Ольге Мухометьяровой обратилась мама одной из девочек, которую воспитатель заставила чистить унитазы. Депутат подготовила соответствующие обращения в прокуратуру и Рособрнадзор.