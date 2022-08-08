Дело бывшего замглавы Ашинского района передано в суд

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Ашинского района Виктора Чистякова, обвиняемого в получении взятки.

По данным следствия, сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки установили, что в 2018 году обвиняемый способствовал коммерческой организации в приеме и оплате работ по строительству очистных сооружений, произведенных с нарушением строительных норм и требований.

Следователем СК установлено, что за вышеназванные незаконные действия Виктор Чистяков получил взятку в сумме 800 тысяч рублей от директора данной коммерческой организации.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщает региональное следственное управление СК России.