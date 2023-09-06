06.09.2023
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
06.09.2023
Агентство проводит розыгрыш билетов в кино
06.09.2023
Дело четырех южноуральцев, сжигавших дома ради страховки, отправлено в суд
06.09.2023
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на выставку о верблюдах
05.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 сентября (18+)
05.09.2023
В Челябинске наградят победителей всероссийского фестиваля кинотворчества осужденных «Надежда»
Дело четырех южноуральцев, сжигавших дома ради страховки, отправлено в суд
31.08.2023
Мошенники выудили у жителя Коркино крупные суммы дважды за месяц
10.08.2023
Ростех предупредил о мошенниках, которых пытаются нажиться на трагедии в Сергиевом Посаде
31.07.2023
Мошенники по борьбе с мошенниками: у жительницы Златоуста под предлогом борьбы с мошенниками выманили 700 тысяч рублей
04.07.2023
Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023