Дело четырех южноуральцев, сжигавших дома ради страховки, отправлено в суд

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, которые скупали и сжигали садовые дома ради получения страховки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с мая 2016 года по июль 2022 года обвиняемые приобретали садовые дома, придавали им современный внешний вид и оформляли договоры страхования. Затем они организовывали поджог садовых домов и обращались в страховую компанию за соответствующими выплатами.

Незаконными действиями соучастников страховой компании причинен ущерб на сумму более 9,6 миллиона рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 11,7 миллиона рублей.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.