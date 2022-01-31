Дело о взятке на «Миасском машиностроительном заводе»

В Миассе (Челябинская область) по постановлению прокуратуры организация оштрафована на полмиллиона рублей за совершение коррупционного правонарушения. В деле фигурируют ООО «ПромМетиз» и АО «Миасский машиностроительный завод».

Установлено, что представитель ООО «ПромМетиз» передал свыше 275 тысяч рублей в качестве взятки должностному лицу АО «Миасский машиностроительный завод» за выбор организации в качестве поставщика продукции и совершение иных действий в пользу юридического лица, связанных с занимаемым служебным положением.

Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По данному факту прокурор в отношении ООО «ПромМетиз» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

По результатам его рассмотрения юридическое лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.

Также по приговору Миасского городского суда Челябинской области должностное лицо, получившее коммерческий подкуп, осуждено за совершение преступления и приговорено к пяти годам лишения свободы.