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Дело пьяного водителя BMW, насмерть сбившего челябинца, ушло в суд

В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего водителя BMW, который насмерть сбил 51-летнего пешехода. Во время ДТП автомобилист был пьян, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Смертельный наезд произошел девятого мая 2020 года на пересечении улиц Гагарина и Гончаренко. По версии следствия, 33-летний бесправный водитель сбил 51-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

«В результате ДТП потерпевший скончался на месте. После наезда на пешехода обвиняемый скрылся с места ДТП», - рассказала Мамаева.

В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершено лицом в алкогольном опьянении, сопряженном с оставлением места его совершения (п.п. «а», «б» ч.4 ст. 264 УК РФ).

Потерпевшая сторона заявила иски о возмещении вреда на сумму три миллиона рублей. Во время следствия следователь СК наложил арест на имущество обвиняемого – автомобиль ЗИЛ и восемь расчетных счетов.

Уголовное дело направили в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу.