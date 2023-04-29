Делом о получении малышом в садике Челябинска травмы заинтересовался Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу о получении травмы детсадовцем в Челябинске.

Как напоминают в региональном следственном управлении СКР, 25 апреля на территории садика во время прогулки травмировался трехлетний малыш. Он застрял в игровой конструкции и потерял сознании. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

По данному факту следственные органы СУ СК России по Челябинской области возбудили и расследуют уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Доклад Александру Бастрыкину представит руководитель регионального следственного управления СКР Петр Решетников.