Делом о травме мальчика на детской площадке Челябинска заинтересовался Бастрыкин

Делом о получении девятилетним ребенком в Челябинске травмы на детской площадке заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета России поручил руководителю регионального СУ СК Петру Решетникову представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.

Информация о том, что второго мая этого года мальчик получил травму спины на детской площадке в столице Южного Урала и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, была опубликована в социальной сети.

По данному факту следственные органы СУ СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по части первой статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».