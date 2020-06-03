ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Директор по содержанию дорог АО «Уралавтодор» попался на краже фуры в Златоусте

Происшествия
Сегодня, 15:15
Автор: 
Инна Шемаева

Директора по содержанию дорог АО «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина задержали за кражу брошенной фуры. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время топ-менеджеру будет избрана мера пресечения.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-пресс-информ» подтвердил собственный источник, приближенный к ситуации. Дмитрий Чупахин был задержан в Златоусте первого июня.

По данным собеседника, речь идет о краже фуры, которая была брошена на трассе М-5. К совершению преступления, по предварительным данным, Чупахин привлек своего родственника.

«Поражает, что топ-менеджер столь крупной компании позарился на брошенный большегруз», - добавил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, ранее сообщалось, что Чупахина задержали сотрудники управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией регионального полицейского главка. По первоначальной информации речь могла идти о подозрении его в хищении бюджетных денег.

Не исключено, что эта версия также имеет право на жизнь и будет тщательно проверяться.

Региональный главк и СК по Челябинской области информацию по-прежнему не комментируют.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Дороги
Происшествия
Сегодня, 12:38
По подозрению в хищении денег задержан директор по содержанию дорог АО «Уралавтодор»
Общество
Вчера, 10:06
В Челябинске полностью закроют движение на улице Мастеровой
Общество
01.06.20 12:56
Наталья Котова поручила привлечь ОНФ к приемке дорожных работ в Челябинске
Общество
01.06.20 12:32
В Челябинске в связи со строительством новых дорог снесут деревья на улице Татищева
Сегодня, 10:13
В Челябинске задержан дебошир, который хотел загрызть и сожрать продавщицу
Вчера, 16:25
В Челябинске разбойник с топором напал на сотрудника павильона на АЗС
Вчера, 16:07
Директор школы Челябинска деньги родителей тратила на оплату командировок и ремонт
Вчера, 15:22
Медика из Озерска, который за взятки выписывал «липовые» больничные, не стали увольнять
Вчера, 13:42
Адвокатов-посредниц из дела экс-следователя Козлова не будут судить заново
Вчера, 12:41
В Магнитогорске автоледи протаранила крыльцо здания
Вчера, 11:22
В Челябинске 84-летняя женщина не смогла выбраться из горящего дома
Вчера, 10:43
Пенсионерка из Миасса обезвредила грабителя обезжиривателем
Вчера, 10:20
В Карталах пьяный водитель едва не сгорел заживо в автомобиле
01.06.20 21:34
В Златоусте обрушился дом, однако не все его жильцы хотят переехать в безопасное место
Политика
Сегодня, 16:10
Маргарита Павлова: Создание единой базы данных в России может поставить под угрозу нацбезопасность
Спорт
Сегодня, 11:18
В жизни «Уралочки» и спортивной жизни Златоуста вообще наступают добрые перемены
Новости
Сегодня, 14:57
Федерация
Маски, перчатки и дистанция: Минтранс разработал новые санпины для путешественников
Сегодня, 14:45
Происшествия
В Варне будут судить бизнесмена, который обманул минсельхоз
Сегодня, 14:29
Федерация
Внутренний туризм пополнится 20 новыми авиарейсами
Сегодня, 14:01
Происшествия
75-летняя челябинка лишилась 200 тысяч, поверив аферисту
Сегодня, 11:46
Происшествия
Бизнесмены Миасса организовали незаконную торговлю на городском пляже
Материалы рубрики
Сегодня, 14:45
Происшествия
В Варне будут судить бизнесмена, который обманул минсельхоз
Сегодня, 14:01
Происшествия
75-летняя челябинка лишилась 200 тысяч, поверив аферисту
Сегодня, 11:46
Происшествия
Бизнесмены Миасса организовали незаконную торговлю на городском пляже
Сегодня, 11:14
Происшествия
Высокопоставленный сотрудник ЮУЖД, попавшийся на взятке, отправлен в СИЗО
Сегодня, 10:13
Происшествия
В Челябинске задержан дебошир, который хотел загрызть и сожрать продавщицу
Теги
Златоуст
дороги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика