Директор по содержанию дорог АО «Уралавтодор» попался на краже фуры в Златоусте

Директора по содержанию дорог АО «Уралавтодор» Дмитрия Чупахина задержали за кражу брошенной фуры. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время топ-менеджеру будет избрана мера пресечения.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-пресс-информ» подтвердил собственный источник, приближенный к ситуации. Дмитрий Чупахин был задержан в Златоусте первого июня.

По данным собеседника, речь идет о краже фуры, которая была брошена на трассе М-5. К совершению преступления, по предварительным данным, Чупахин привлек своего родственника.

«Поражает, что топ-менеджер столь крупной компании позарился на брошенный большегруз», - добавил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Напомним, ранее сообщалось, что Чупахина задержали сотрудники управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией регионального полицейского главка. По первоначальной информации речь могла идти о подозрении его в хищении бюджетных денег.

Не исключено, что эта версия также имеет право на жизнь и будет тщательно проверяться.

Региональный главк и СК по Челябинской области информацию по-прежнему не комментируют.