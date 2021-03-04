Директора аэропорта Челябинска отправили под домашний арест

Сегодня, четвертого марта, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении директора АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова, которого обвиняют в мошенничестве.
Как сообщила консультант Центрального районного суда Елизавета Осипова, на мере пресечения в виде домашнего ареста для Осипова настаивал следователь. Ходатайство было удовлетворено.
Напомним, третьего марта в Челябинске сотрудники ФСБ задержали руководителя АО «Челябинское авиапредприятие» Андрея Осипова. Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».