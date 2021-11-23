Директора златоустовского завода будут судить за уклонение от уплаты в бюджет 55 миллионов

Директор завода металлоконструкций Златоуста (Челябинская область) предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты в бюджет Российской Федерации 55-ти миллионов рублей.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры региона, обвинительное заключение утверждено, уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) направлено в Златоустовский городской суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2016-2019 годах обвиняемая путем создания схемы фиктивного документооборота с организациями, фактически не осуществляющими финансово-хозяйственную деятельность и не имеющими фактической возможности поставить товары и оказать услуги, не уплатила в бюджет Российской Федерации налог на добавленную стоимость на сумму около 55 миллионов рублей.