Два челябинца, решив заработать «легких» денег, лишились двух с половиной миллионов рублей

Двое челябинцев, решив заработать на инвестировании в акции, стали жертвами мошенников. В общей сложности потерпевшие перевели мошенникам около двух с половиной миллионов рублей рублей.

Два жителя Челябинска, желая заработать на инвестировании денежных средств путем приобретения акций на трейдинговой бирже, лишились не только своих сбережений, но и денежных средств, полученных за счет кредитования.

«Заинтересовавшись сомнительными предложениями в сети Интернет о быстром заработке и с целью ознакомления с условиями «выгодного» вложения денег, челябинцы переходили по указанным в рекламе ссылкам, где ввели свои персональные и контактные данные. Вскоре с ними на связь вышли неизвестные, которые представились финансовыми консультантами, и в течении двух-трех месяцев под различными предлогами: оплата страховки, процентов, взносов за перевод и вывод денежных средств, обманным путем вынудили перевести им около двух с половиной миллионов рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Большая часть похищенных денег была получена за счет кредитования. Потерпевшие оформили на себя несколько кредитов на сумму свыше одного миллиона рублей каждый.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские в очередной раз призывают челябинцев к бдительности. Будьте внимательны при общении и совершении различных сделок в сети Интернет. Если вы сомневаетесь, лучше сделку отменить или обратиться за консультацией к специалисту. Не оформляйте кредиты по принуждению незнакомцев и не переводите денежные средства на сторонние счета. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе и от принятых вами решений.