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Две молодые челябинки устроили переполох с пожаром в развлекательном заведении на Цвиллинга

Две молодые жительницы Челябинска сегодня, восьмого января, обманули сотрудников МЧС, сообщив им о пожаре в развлекательном заведении на улице Цвиллинга, которого на самом деле не было.

Таким образом горожанки 1990-го и 1994-го годов рождения хотели решить свою проблему, заключавшуюся в том, что ранним утром пятницы девушки не смогли выехать с парковки, которая оказалась закрыта. Они не придумали ничего лучше, как вызвать огнеборцев на пожар, выдумав и задымление в общественном месте, и то, что люди оказались заблокированы и не могут выбраться из помещения.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании на Цвиллинга поступило на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона по системе «112» в 5.25 утра.

«Уже через считанные минуты первые прибывшие сотрудники МЧС организовали разведку. Заведение оказалось закрытым, по внешним признакам ничего обнаружено не было. Прибывшие к месту сотрудники полиции обнаружили заявителей - двух девушек 1990 и 1994 года рождения. Они не могли выехать с парковки (она оказалась закрытой) и приняли решение вызвать экстренные службы для собственного «спасения» обманным способом», - рассказали в пресс-центре главного управления МЧС России по Челябинской области.

Оценку действиям двух «пострадавших» предстоит дать правоохранительным органам.

Для реагирования на данное происшествие были направлены семь единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.

«Поскольку подобные заведения рассчитаны на массовое пребывание людей, силы и средства МЧС направляются повышенным составом. Безусловно, очень хорошо, что на самом деле оперативного события не случилось. Вызов оказался ложным. Но подобные случаи неприемлемы! Сложно представить, какая могла бы сложиться ситуация, если бы в тот момент понадобилась реальная помощь другим жителям», - подчеркнули в ведомстве.

В МЧС отмечают: если вы оказались в нештатной ситуации, необходимо сообщить об этом по телефону «101» или «112». При этом нужно четко и правдоподобно сообщить о случившемся. Экстренные службы обязательно организуют помощь. Но поднимать по сигналу «Тревога» заведомо безосновательно - чревато правовой ответственностью.