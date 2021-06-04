04.06.2021
Возле Миасса на трассе М-5 ограничили движение транспорта
04.06.2021
35 килограммов наркотиков полицейские изъяли полицейские Магнитогорска
04.06.2021
Задержан челябинец, который пытался продать через МФЦ чужую квартиру
04.06.2021
МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» вместе создают «Новые цифровые решения»
04.06.2021
Двоих миасцев осудили за сбыт 34 поддельных пятитысячных банкнот
04.06.2021
Павел Шиляев познакомил страну с туристическими проектами ПАО «ММК»
Двоих миасцев осудили за сбыт 34 поддельных пятитысячных банкнот
Провалы Челябинска
02.06.2021
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021