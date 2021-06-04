Двоих миасцев осудили за сбыт 34 поддельных пятитысячных банкнот

сбыте поддельных банковских билетов Банка России. Соучастников приговорили к условному лишению свободы.

«Злоумышленники задержаны сотрудниками УФСБ при осуществлении ими сбыта 34 поддельных банковских билетов Банка России номиналом пять тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Уголовные дела в отношении миасцев расследовал следственный орган ГУ МВД региона.

Миасский городской суд признал горожан виновными в сбыте поддельных денег (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Их приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев. Им также предстоит выплатить штраф в 50 тысяч рублей.