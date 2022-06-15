Двух жителей Троицка будут судить за убийство, совершенное 18 лет назад

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Троицка, обвиняемых в совершении убийства мужчины в 2004 году.

По данным следствия, 26 октября 2004 года, находясь в жилище потерпевшего, обвиняемые из личной неприязни совершили убийство пенсионера путем удушения и причинения ему колото-резаных ранений. С места преступления скрылись.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, в течение 16 лет это совершенное в условиях неочевидности преступление оставалось нераскрытым. В ходе планомерной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, следователи специализированного отделения следственного управления изучили обстоятельства подобных преступлений, совершенных в указанный период в Троицке, в том числе раскрытых, уголовные дела по которым были направлены в суд.

В результате кропотливой были установлены лица, ранее осужденные за убийства людей в Троицке схожим образом.

Объем собранных доказательств подтвердил причастность обвиняемых к совершению преступления. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.