Экс-чиновника администрации Челябинска отправили в колонию

Агаповский районный суд (Челябинская область) вынес приговор в отношении бывшего начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности мэрии Челябинска Александра Рымарева. Он осужден за наезд на двух пешеходов, один из которых скончался.

Как сообщили в пресс-службе Агаповского районного суда, Рымарев признан виновным. Ему назначено наказание в видео лишения свободы на два с половиной года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Напомним, 27 августа 2021 года Александр Рымарев, управляя автомобилем «Рено Колеос», на 207 километре автодороги «Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск» совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по проезжей части навстречу движению. Осознавая, что совершил ДТП, обвиняемый не оказал пострадавшим первой помощи, не вызвал скорую помощь и с места преступления скрылся».

В результате ДТП 69-летний пешеход-мужчина скончался от полученных телесных повреждений, 37-летней женщине причинен тяжкий вред здоровью.