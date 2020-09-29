Экс-депутат из Снежинска, похитивший почти полмиллиона рублей, лишился должности

Снежинский городской суд (Челябинская область) признал виновным бывшего директора муниципального бюджетного учреждения и по совместительству экс-депутата Александра Супруна в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Супрун лишен права занимать в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на четыре года.

Судом доказано, что Александр Супрун фиктивно трудоустроил знакомого, получая за него заработную плату и похитив таким образом 420 тысяч рублей из бюджета предприятия.

В период расследования уголовного дела он возместил 340 тысяч рублей.

«Ранее виновный был уволен с должности директора МБУ и лишен депутатских полномочий. В 2018-м году с него взыскано 755 тысяч рублей за то, что в 2014-м году он оплатили приобретение строящейся квартиры в Екатеринбурге стоимостью 3,4 миллиона рублей, что на 755 тысяч рублей превышало задекларированные им в 2012-2014-м годах доходы», - сообщили в пресс-службе ФСБ по Челябинской области.

Несоответствие доходов и расходов семьи депутата было выявлено при совместной проверке прокуратуры и территориального отдела УФСБ региона. Сделку по покупке жилья оплатила жена депутата.

При этом в дальнейшем, после регистрации права собственности, ни сам чиновник, ни его супруга в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера приобретение не отражали.