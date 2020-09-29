ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Экс-депутат из Снежинска, похитивший почти полмиллиона рублей, лишился должности

Происшествия
Сегодня, 17:53
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Снежинский городской суд (Челябинская область) признал виновным бывшего директора муниципального бюджетного учреждения и по совместительству экс-депутата Александра Супруна в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Супрун лишен права занимать в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на четыре года.

Судом доказано, что Александр Супрун фиктивно трудоустроил знакомого, получая за него заработную плату и похитив таким образом 420 тысяч рублей из бюджета предприятия. 

В период расследования уголовного дела он возместил 340 тысяч рублей.

«Ранее виновный был уволен с должности директора МБУ и лишен депутатских полномочий. В 2018-м году с него взыскано 755 тысяч рублей за то, что в 2014-м году он оплатили приобретение строящейся квартиры в Екатеринбурге стоимостью 3,4 миллиона рублей, что на 755 тысяч рублей превышало задекларированные им в 2012-2014-м годах доходы», - сообщили в пресс-службе ФСБ по Челябинской области.

Несоответствие доходов и расходов семьи депутата было выявлено при совместной проверке прокуратуры и территориального отдела УФСБ региона. Сделку по покупке жилья оплатила жена депутата.

При этом в дальнейшем, после регистрации права собственности, ни сам чиновник, ни его супруга в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера приобретение не отражали.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Сегодня, 12:28
В Челябинске аферисты оформляли кредиты по копиям паспортов, которые МФО выбрасывали в мусорки
Сегодня, 12:01
Сотрудник воинской части Чебаркуля лишился денег, заказав проститутку
Сегодня, 11:41
Родственники парня из Башкортостана, погибшего в аварии с трактором, ищут свидетелей
Сегодня, 11:15
В Челябинске обладательница бесконтактной банковской карты лишилась своих сбережений
Сегодня, 10:44
Аэропорт Челябинска накажут за нарушение масочного режима
Сегодня, 10:42
Челябинец на электросамокате пострадал в аварии
Вчера, 18:58
В Челябинске будут судить банду, укравшую коллектор
Вчера, 18:54
Челябинцы вновь перевели мошенникам почти миллион рублей
Вчера, 18:45
В Челябинске за завоз наркотиков в двигателе автомобиля посадили москвича
Вчера, 16:30
В Челябинске на сбыте «синтетики» задержаны подростки
Политика
Сегодня, 11:59
Владимир Путин одобрил инициативы Алексея Текслера по сохранению экономической устойчивости регионов
Общество
Сегодня, 18:12
Газ в квартиру жителей Коркино вернется лишь с помощью управляющей компании «Комфорт»
Новости
Сегодня, 18:08
Культура
«Вымысел» выпускает для театралов Верхнего Уфалея «Первый хлеб»
Сегодня, 17:00
Общество
На Южном Урале объявили в розыск зимующих вредителей
Сегодня, 16:54
Общество
В Челябинске увековечат память о Героях России Молодове и Родионове
Сегодня, 16:41
Политика
Депутаты утвердили список будущих почетных ветеранов Челябинска
Сегодня, 16:40
Происшествия
Убийцу пятерых человек из Нязепетровска отправили в психушку
Материалы рубрики
Сегодня, 16:40
Происшествия
Убийцу пятерых человек из Нязепетровска отправили в психушку
Сегодня, 16:27
Происшествия
Южноуральцы взяли 2,5 миллиона в кредит и отдали их мошенникам
Сегодня, 14:32
Происшествия
В Златоусте задержан насильник, который с ножом напал на беззащитную женщину
Сегодня, 14:01
Происшествия
В детском саду Магнитогорска малыш выпал из окна
Сегодня, 13:52
Происшествия
В Златоусте сотрудница банка спасла женщину от аферистов
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика