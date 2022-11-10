10.11.2022
Прокурор из Челябинска переехал в Луганскую Народную республику
10.11.2022
Экс-директора «Уралсервис» отправлены в колонию за хищение 50 миллионов рублей
10.11.2022
В Челябинске начинают свою работу «Передвижники»
10.11.2022
Конкурс «ZOV». Дмитрий Дамбиев посвятил стихи бойцам СВО
10.11.2022
На благотворительном вечере Добрые сердца 2022 выступили известные люди региона и было собрано больше средств, чем на прошлых вечерах
10.11.2022
Участники СВО из Магнитогорска передали слова благодарности
Экс-директора «Уралсервис» отправлены в колонию за хищение 50 миллионов рублей
01.11.2022
Полицейские помогли сохранить деньги челябинке
31.10.2022
Бизнесмен из Верхнего Уфалея стал жертвой аферистов
31.10.2022
Жительница Еманжелинска получила материнский капитал на несуществующего ребенка
26.10.2022
Медработник из Троицка хотела продать квартиру и лишилась более миллиона рублей
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022