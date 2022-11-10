Экс-директора «Уралсервис» отправлены в колонию за хищение 50 миллионов рублей

Еманжелинский городской суд (Челябинская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и двух бывших директоров ООО «Уралсервис». Они осуждены за хищение 50 миллионов рублей.

В суде установлено, что подсудимые в период с апреля 2017 года по апрель 2019 года собирали платежи с населения за потребленные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, предоставляя поставщикам ресурсов ложные сведения об отсутствии денежных средств, необходимых для оплаты по договорным обязательствам.

«Они совершили хищение денежных средств, предназначенных для оплаты счетов ресурсоснабжающих организаций, в сумме свыше 50 млн. рублей. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, в том числе путем перечисления на расчетные счета иных подконтрольных коммерческих организаций и приобретения дорогостоящих автомобилей», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал их виновными и назначил наказание учредителю в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, двум его соучастникам по два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима каждому.