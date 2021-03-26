Экс-глава Катав-Ивановского района стал фигурантом уголовного дела

В Челябинской области бывший глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин подозревается в присвоении денежных средств. В уголовном деле фигурирует сумма в 307 тысяч рублей.
Материалы контрольного мероприятия, проводимого контрольно-счетной палатой в Катав-Ивановском муниципальном районе, легли в основу уголовного дела, возбужденного отделом СК РФ по Челябинской области по части третьей статьи 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества».
«По данным следствия, сотрудниками контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки было выявлено, что в период до января 2021 года подозреваемый, являясь главой муниципального района, совершил хищение вверенных ему денежных средств путем издания незаконных распоряжений на начисление себе и другим муниципальным служащим премиальных выплат на сумму более 300 тысяч рублей», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Тем самым, Евгений Киршин совершил присвоение и растрату денежных средств, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями материальный ущерб администрации Катав-Ивановского района.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ по Челябинской области.