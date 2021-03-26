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26.03.2021 11:24
Экс-глава Катав-Ивановского района стал фигурантом уголовного дела

В Челябинской области бывший глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин подозревается в присвоении денежных средств. В уголовном деле фигурирует сумма в 307 тысяч рублей.

Материалы контрольного мероприятия, проводимого контрольно-счетной палатой в Катав-Ивановском муниципальном районе, легли в основу уголовного дела, возбужденного отделом СК РФ по Челябинской области по части третьей статьи 160 УК РФ «Присвоение вверенного имущества».

«По данным следствия, сотрудниками контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки было выявлено, что в период до января 2021 года подозреваемый, являясь главой муниципального района, совершил хищение вверенных ему денежных средств путем издания незаконных распоряжений на начисление себе и другим муниципальным служащим премиальных выплат на сумму более 300 тысяч рублей», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Тем самым, Евгений Киршин совершил присвоение и растрату денежных средств, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями материальный ущерб администрации Катав-Ивановского района.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ по Челябинской области.

Автор: Инна Шемаева
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25.03.2021 12:43
Три хирурга, покинувшие Верхнеуральскую больницу из-за конфликта с главврачом, нашли новую работу
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25.03.2021 12:33
Охотнее всего за вывоз мусора в Челябинской области платят жители Южноуральска
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25.03.2021 12:27
Легенда и Легион: челябинцы придумали клички будущим четвероногим полицейским
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25.03.2021 12:15
Для абитуриентов ЮУрГУ проводят мастер-классы по финансам, психологии и юридической тематике
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25.03.2021 11:59
Из-за утечки топлива в аэропорту Челябинска задержан рейс до Москвы
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25.03.2021 11:45
Челябинцы продолжают зарабатывать себе на жизнь за счет мигрантов
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25.03.2021 11:41
Аргаяшская ТЭЦ заплатит 150 тысяч рублей штрафа за загрязнение двух озер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 11:24
Челябинский боксер Эдуард Абзалимов объявил о завершении спортивной карьеры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 11:16
Муниципальные учреждения здравоохранения Челябинска перейдут на баланс области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 11:04
В Челябинске по требованию прокурора остановили строительство 25-этажного дома
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 10:52
Андрей Шмидт: Новый состав Молодежной палаты Челябинска будет очень разносторонним
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 10:42
В Челябинске на маршруты вышло семь новых экологичных ЛиАЗов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 10:30
В нацпарке «Зигальга» прошла первая зимняя перепись рогатого и хвостатого «населения»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 10:06
В Заксобрании Челябинской области чествовали работников культуры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 09:53
В Коркино одну из центральных улиц залило водой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
25.03.2021 09:26
Южноуральцев приглашают на «Фабрику самозанятых»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 23:58
Росимущество передало в муниципальную собственность Челябинска памятники Великой Отечественной войны
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 23:47
Депутаты Челябинска через неделю решат судьбу проекта по демонтажу незаконно размещенных ларьков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 23:37
Военная прокуратура Челябинского гарнизона открыла центр помощи призывникам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 23:19
В Челябинске дорожный подрядчик пришел на помощь школе-интернату на Жукова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 23:12
Наталья Котова поздравила добровольцев «Лизы Алерт» с днем рождения отряда
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 18:19
Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 17:13
В Златоусте структурное подразделения Роскосмоса снова пытается продать любимое место отдыха горожан
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 17:09
Экс-депутат Челябинска Ольховский предположил, что городской мэрии «даже на Путина плевать»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 17:04
УК Златоуста: Беременные страдают из-за вандалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 17:03
Администрация Златоуста выделила деньги на помощь семье многодетного отца, который погиб на производстве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 17:01
Жителям Челябинской области предлагают заработать на добровольной сдаче оружия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 17:00
В Челябинске ржавый «подснежник» в коврах отправили на спецстоянку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 16:29
Четверг в Челябинской области будет ясным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 16:11
В Челябинске в уголовном деле главного энергетика муниципального предприятия появились новые эпизоды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 16:10
Дети из реабилитационного центра Челябинска задумались о карьере в МВД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 16:09
Жители Никольской рощи поблагодарили Сергея Колесника за быструю и правильную реакцию на критику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 15:50
Челябинские кукольники увезли в Киров «Муху-Цокотуху», «Каштанку» и «Нового Робина-Бобина»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 15:30
Почти 114 тысяч южноуральцев поставили прививку от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 14:41
В Снежинске служебная собака помогла раскрыть преступление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 14:23
Тысячелетия Великой Степи: в Чесменском районе создают еще один живой средовой музей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 14:11
Сергей Миронов: Независимость Центробанка угрожает суверенитету страны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 13:46
Жители Еманжелинска осуждены за убийство бездомного, совершенное 14 лет назад
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 13:14
Южноуральские предприниматели смогут отправиться в бесплатный шоп-тур
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 13:08
Психоневрологический интернат уличили в сбросе сточных вод в реку в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 13:00
На сцене челябинской «Родины» прозвучит «Время Баха»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:47
В Челябинске пройдет первый Всероссийский форум для руководителей детских цирковых коллективов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:45
Директор аэропорта Челябинска, который заставил подчиненного инсценировать ДТП, останется под арестом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:42
Бастрыкин поручил дать правовую оценку выставке «Мир тела», которую привез в Москву «Доктор Смерть»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:40
Златоустовские ватерполистки готовы дать бой соперницам из Венгрии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:17
Челябинский Молодёжный отметит Всемирный День театра ярким драматургическим марафоном
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 12:15
В Челябинской области осудили пособника экс-главы поселения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:45
За время пандемии ковид оборвал жизни почти 2,3 тысячи южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:44
Челябинская школа выступила с инициативой увековечить память своего бывшего ученика, погибшего в Чечне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:43
В Челябинской области жители Линёвки могут оказаться отрезанными от всего мира
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:26
В сервисе «Яндекс.Заправки» появилась привязка бонусной карты «Башнефти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:14
Беременные женщины из Златоуста стали заложниками сломанного лифта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:13
В Кыштыме ревнивый мужчина до смерти избил возлюбленную
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 11:04
Курганские энтузиасты рассказали челябинцам о заповедном Зауралье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 10:50
Средняя зарплата за январь в Челябинской области выросла на 0,3%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
24.03.2021 10:20
ФАП в Большевике до сих пор не начал работать, несмотря на поручение губернатора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 20:22
«МРОТ мне в рот»: участники акции «Жизнь на минималках» записали клип
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 19:37
Бизнесмен из Челябинска, подозреваемый в махинациях с землей, два месяца проведет в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 17:44
Анонсы событий и мероприятий на 24 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 17:42
В среду состоится прощание с профессором ЮУрГУ Игорем Баевым
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 17:27
Юный челябинец стал обладателем Кубка Анны Богалий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 17:12
В Златоусте открылась еще одна библиотека нового поколения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:49
Сразу четыре общежития магнитогорского вуза ждет масштабная реновация
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:46
В Миньяре спасатели приступили к противолавинным работам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:33
Аферисты придумали еще один способ мошенничества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:32
В среду в Челябинской области местами снег с дождем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:24
Жалоба Юрия Латышева на «безобразную реставрацию» дома, где выступал Гашек, ушла в областное правительство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:21
Житель Троицка перечислил мошенникам почти четыре миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:16
В Челябинске иностранца осудили за сбыт наркотиков и отмывание денег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 16:09
Челябинцев приглашают на испанское шоу мыльных пузырей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:34
Жители Красногорска – Текслеру: Помогите вернуть автобусы в поселок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:31
В Челябинске начнут выпускать дипломированных урбанистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:20
Музей Победы ждет от юных поэтов Челябинской области стихов о героях войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:11
Южноуральские газовики готовы к паводку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 15:08
Магнитогорская Любовь отправилась за идеальным свадебным платьем на реалити-шоу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:53
В Челябинске ФСБ задержала крупного бизнесмена, подозреваемого в махинации с землей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:38
Профсоюзы записали видеоролик к Дню работника культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:32
В Троицке беременной мошеннице отсрочили исполнение наказания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:29
В Магнитогорске предприятие-банкрот «Монтажник» задолжало работникам 20 миллионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:26
Появилось видео возможного подозреваемого в убийстве хозяина магазина игрушек в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:23
Директор челябинского зоопарка остается на занимаемой должности, но при одном условии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 14:01
Защита от DDoS-атак: южноуральский бизнес демонстрирует повышенный интерес к сервисам безопасности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:48
В Магнитогорске будут судить экс-сотрудника колонии, который брал взятки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:42
Пострадавшая из Миньяра, на которую обрушился пласт снега, остается в реанимации, ее дочь – в Центре помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:38
В Челябинской области мужчина застрелил знакомого из-за обидного слова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 13:04
Полицейские Челябинска ищут убийцу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 12:53
В газификацию региона будет вложено почти полмиллиарда рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 12:50
В Магнитогорске пьяный водитель сбил полицейского
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 12:31
Экс-вице-спикер ЗСО Челябинской области возглавил Приборно-механический завод «ПО «Маяк»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:48
Работник шиномонтажа из Челябинска взорвал TikTok своим пением
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:34
В Троицке медики не смогли подъехать к девочке, которая лежала под мостом без сознания
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:33
Идея обучения в Институте культурного волонтерства пришлась южноуральцам по душе
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:31
В Челябинской области победили ковид более 49 тысяч южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:29
ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:16
В мировой суд Челябинска ворвался окровавленный мужчина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:14
Совет Федерации РФ увидел 65 мгновений из жизни Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 11:03
Для челябинского театра оперы и балета апрель станет месяцем ярких дебютов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:42
В Челябинске помянули монахинь и защитников Одигитриевского монастыря
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:38
Чиновники отремонтируют кровлю дома многодетной семьи, пострадавшей из –за непогоды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:21
В Челябинской области обнулят налоги для инновационных предприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
23.03.2021 10:07
Главе Троицка Виноградову изменили меру пресечения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 20:56
В Челябинске состоится мюзикл-шоу «‎Нотр-Дам-де-Пари»‎, «Ромео и Джульетта»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 17:35
Анонсы событий и мероприятий на 23 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 17:11
В Троицке обвалившийся на школьников потолок отремонтируют на каникулах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 17:04
Во вторник в Челябинской области тепло и местами снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:58
Недетские игры челябинских подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:57
Житель Коркинского района арендовал машину и продал ее автомобилисту из Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:56
В Южноуральске будут заново судить полицейского и его напарника, который брал взятки мясом косули
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:55
Жители поселка Красногорский пожаловались на сокращение количества автобусных рейсов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:48
Жители частных домов в Миньяре пожаловались на отсутствие воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:27
Жемчужно-белый и бирюзово-зеленый: в Челябинске выбрали расцветку для новых трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 16:22
В Челябинской области взрослым селянам могут разрешить ездить на школьных автобусах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:54
В Чесме бухгалтер медучреждения похитила полтора миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:27
В Челябинской области 31 класс закрыт на карантин по ОРВИ и восемь классов – по ковиду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:16
В Челябинской области 40 километров федеральных дорог защитят слоями износа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 15:05
Памяти коллеги и друга – Лидии Стариковой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:56
Состояние пострадавшей от схода снега в Миньяре стабильно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:55
Южноуральские полицейские начинают «охоту» на нелегальных мигрантов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:54
Задержана автоледи из Сосновского района, которая пыталась дать взятку полицейскому
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:34
Объем портфеля ВТБ Факторинг в УрФО превысил 86 миллиардов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:34
В Челябинск приехала комиссия из Центрального аппарата МЧС России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 14:17
Челябинские тайбоксеры выиграли домашний чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:52
Шамне: Комплексное благоустройство территорий строящихся детсадов в Челябинске держу на контроле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:47
Задержан житель Омска, укравший смартфон у умершего на пробежке офицера из Магнитогорска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:45
Врачи ГКБ №1 Челябинска освоили уникальный метод лечения тяжелых пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:38
В Челябинской области многодетная мать задолжала детям два миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:24
Чем чревато для южноуральцев повышение ключевой ставки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:15
Arctic Сonnect для Сахалина: МегаФон обеспечит островитян качественной цифровой инфраструктурой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 13:14
Южноуральская спортсменка стала призером Кубка России по конному спорту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:57
Ах Астахова предлагает челябинцам откровенный разговор на тему любви и одиночества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:54
Южноуральского росгвардейца наградили медалью «За спасение погибавших»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:49
Мошенники начали обманывать людей с помощью сайта «Госуслуг»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:48
«Омнибусу» - сто лет, но он продолжает давать уроки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:45
Международный аэропорт Челябинска 28 марта переходит на летнее расписание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:43
Котова потребовала, чтобы чиновники вышли из кабинетов и сами прошлись по снежным кучам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:42
В Челябинской области разыскивают маньяка из Орска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:40
В Магнитогорске у мужчины изъяли контрафактного алкоголя на один миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:35
Челябинск готовится к паводку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:29
В Челябинской области снижается смертность пациентов с ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:25
В Челябинске новые контракты на благоустройство набережной Миасса скоро будут заключены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:07
В Челябинске в колонию отправили вора-карманника, похищавшего телефоны на остановках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:04
В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 12:00
В Челябинске вода окрасится в зеленый цвет. Зачем?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:42
Челябинцы активно обсуждают новость о грядущей закупке на приобретение 30 новых трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:24
За выходные 442 южноуральца бесплатно прошли ПЦР-тестирование
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:05
Челябинские власти заявили о продолжающемся снижении безработицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 11:04
Власти Челябинской области намерены узнать истинную стоимость своего особняка в Москве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:51
В Челябинске 85-я маршрутка «Новосинеглазово-Мамино» начала возить льготников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:45
В Челябинской области очередное ЧП на путях: поезд сошел с рельсов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:04
ММК укрепляет свои позиции на рынке Узбекистана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 10:00
В Коркинском районе продолжают готовиться к слиянию муниципалитетов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
22.03.2021 09:44
«Россети Урал» использует все ресурсы в работе по взысканию долгов за электроэнергию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 21:32
В понедельник в Челябинской области – небольшой снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 11:25
В Челябинской области за сутки выявлено 139 новых инфицированных ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 10:53
Экс-руководителя «Челябэнергосбыта» задержали по делу о хищении 10 миллиардов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 01:12
Челябинцев просят сообщать о нависаниях снега с крыш, магнитогорцев предупреждают об опасности вблизи зданий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
21.03.2021 00:58
Пострадавшая от схода снега в Миньяре доставлена в Челябинск, а в городе начали чистить крыши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 23:19
В Чебаркуле грузовой поезд насмерть сбил девушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 19:47
В Челябинской области за время пандемии умерло две тысячи 250 пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 19:34
В Челябинской области с 22 марта будет снят режим самоизоляции для лиц старшего возраста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 17:04
Банк России впервые за последние 15 месяцев повысил ключевую ставку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 16:36
В Челябинском «Алмазе» выстроилась очередь на прививку от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 13:22
В субботу - «Тужилка» по Масленице
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 13:09
Ушла из жизни «легенда южноуральской журналистики»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:50
В субботу - День весеннего равноденствия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:39
В Челябинске открывается Школа гусельной игры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 12:21
Возбуждено уголовное дело по факту травмирования жительницы Миньяра глыбой снега с крыши
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 11:56
Пострадавшую от схода снега женщину из Миньяра переводят в Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.03.2021 02:05
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения снежной глыбы на жительницу Миньяра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 23:41
Пользователи Instagram сообщили о возобновлении работы сервиса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 22:57
Во всем мире перестали работать Instagram и WhatsApp
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 22:45
Жители Челябинска уже могут начинать влиять на распределение бюджета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 21:44
В Миньяре снежная глыба обрушилась с крыши на женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 20:50
В соцсетях Челябинска набирает популярность фото необычной таблички
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 18:17
В выходные в Челябинской области – снегопады, порывистый ветер, скачки давления
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 18:06
Как портретный набросок спас Никаса Сафронова от каннибалов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:56
Ко Дню театра Камерный театр подготовил выставку визуального шока и читку со зрителями
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:37
«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:21
Уральский духовой оркестр свой юбилей  отметит большим концертом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 17:07
В уральских поездах домашние животные стали чаще ездить без сопровождения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:51
Анонсы событий и мероприятий на 20-22 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:20
Ринат Кучитаров обнаружил опасный участок на углу Правдухина и Горького
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:09
Челябинский театр кукол уезжает на гастроли в Киров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:08
Копейчанин попал в ДТП на угнанной у таксиста иномарке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 16:06
Текслер требовал обратить внимание на пешеходов, но его в Челябинске не услышали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:58
Профсоюзы: Важен труд каждого
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:55
Юрий Латышев пожаловался на «надругательство над славным именем» Игоря Курчатова в прокуратуру
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:37
В Магнитогорске сотрудница налоговой попалась на превышении должностных полномочий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:18
Сергей Лихачев пообещал челябинцам зеленый холм на месте свалки уже в этом году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 15:08
Непогода задержится в Челябинской области еще на сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 14:16
В Челябинской области еще в одном городе зафиксировали проблемы с отловом собак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 14:03
«ЧелябГЭТ»: Валидаторы кондукторов не заменят, а лишь помогут восполнить их нехватку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:52
На экзаменах на водительские права отменили автодромы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:50
Южноуральцы смогут теперь привиться от ковида и в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:36
В Южноуральске задержан местный житель, который «заминировал» жилой дом с помощью муляжа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:33
Прокуратура внесла представление главе Советского района за кучи снега
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:26
В выходные южноуральцы смогут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:22
В Челябинской области во избежание ЧС из-за паводков военные проведут подрывы льда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:16
Челябинец наказан за возбуждение ненависти к сотрудникам полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 13:04
Алексей Текслер пока не будет вакцинироваться от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
19.03.2021 12:28
Общественники нашли порядка 20 стоков ливневой канализации в реку Миасс