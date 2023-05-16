Экс-главу Катав-Ивановского района оставили на свободе

Сегодня, 16 мая, Катав-Ивановский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального района Евгения Киршина, который обвинялся в присвоении крупной суммы из бюджета.

Судом Киршину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, со штрафом 100 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на два года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, после изучения приговора будет решен вопрос о его обжаловании.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», экс-главе Катав-Ивановского района Евгению Киршину гособвинение запросило четыре года в колонии. По версии следствия, в период с декабря 2013 года по январь 2021 года он совершил хищение бюджетных денежных средств путем издания незаконных распоряжений о единоличном премировании себя. На основании этих распоряжений на расчетный счет обвиняемого было перечислено более одного миллиона рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному дело осуществляло УФСБ России по Челябинской области.