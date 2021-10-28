Экс-начальник Ростехнадзора Магнитогорска вернет государству миллион

Осужденный начальник магнитогорского отдела Ростехнадзора (Челябинская область) Владимир Скрыпников вернет в доход государства почти один миллион рублей, полученных им в качестве взяток.

Решением Гагаринского районного суда Москвы удовлетворены исковые требования прокурора Ленинского района Магнитогорска, заявленные к осужденному в интересах Российской Федерации - о взыскании с него в доход государства денежных средств в размере 902-х тысяч 500 рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, приговором Ленинского районного суда Магнитогорска 12-го ноября прошлого года Скрыпников был признан виновным по части второй, пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ в получении взяток от четырех коммерческих организаций и одного предпринимателя за непринятие мер ответственности в случае выявления нарушений.