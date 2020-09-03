Экс-начальник управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области отправился в колонию

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области Виктору Тихонову. Он обвинялся по статьям «Получение взятки» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Пять лет он проведет в колонии общего режима.

Судом установлено, что Тихонов, занимая в период с первого июня 2013 года по 3 июля 2015 года должность начальника управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области и одновременно Главного государственного ветеринарного инспектора региона, получил взятку в виде денег в общей сумме 890 тысяч рублей за совершение в пользу ООО «ВК БИОРОСТ» действий, которые входят в его служебные полномочия.

«Кроме того, Тихонов одновременно Главного государственного ветеринарного инспектора Челябинской области, а также, занимая в период с 6 июля 2015 года по 26 февраля 2018 года должность директора ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория», то есть являясь должностным лицом, учредил и участвовал в управлении ООО«ЭККРИД», ООО «Правовой вектор», ООО «Полный фарш», осуществляя предпринимательскую деятельность, лично и через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, с предоставлением таким организациям преимуществ и с покровительством в иной форме», - сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.