Экс-полицейский из Челябинска, «сливавший» похоронщику данные об умерших, получил условный срок

Бывший сотрудник дежурной части отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску, признанный виновным в получении взяток за передаваемые похоронщику данные об умерших, получил три года лишения свободы условно.

Как сообщил временно исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Александр Скорик, следствием и судом установлено, что в период 2020-2021 годов осужденный получил взятки на сумму 37 тысяч рублей от представителя похоронного агентства за предоставление данных об умерших гражданах.

«Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области», - отметил Александр Скорик.

Также скоро суд ждет еще одного сотрудника полиции Челябинска. Сергей Багноян предстанет перед судом за совершение смертельного ДТП и получение взятки за передачу служебной информации об умерших людях и их родственниках в целях оказания последним похоронных услуг.

По версии следствия, взятку в размере свыше 80 тысяч рублей обвиняемый получил в период с августа 2019-го по январь 2021 года.

Кроме того, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в феврале 2021 года сотрудники полиции совершил дорожно-транспортное происшествие с участием такси, в результате которого его пассажир от полученных травм скончался на месте, пассажир такси получил тяжкий вред здоровью. Сразу после столкновения автомобилей полицейский, являясь виновником ДТП, скрылся с места происшествия.