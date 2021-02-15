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Экс-полицейский из Златоуста стал жертвой адвоката-мошенника

Пенсионер МВД из Златоуста (Челябинская область) стал жертвой мошенников, который представился ему федеральным адвокатом силового ведомства. Он к нему обратился за юридической помощью.

Бывший сотрудник полиции в эфире одной из популярных радиостанций Челябинской области услышал номер телефона, по которому оказывают помощь людям, пострадавшим от продавцов товаров по интернету преднамеренно нарушающих правила торговли. Так как мужчина относится еще и к категории дети погибших Защитников Отечества, он решил воспользоваться этой услугой и решить свой вопрос, который его волновал.

«Потерпевший позвонил по номеру, услышанному в эфире, изложил суть проблемы, где ему сказали, что с вами свяжется адвокат. Когда ветерану позвонил адвокат, он вновь ему изложил свою проблему, на что тот сказал, что ситуация разрешима и ему положена компенсация в размере 500 тысяч рублей с учетом морального вреда и вреда здоровью. Через несколько дней вопрос якобы был решен и мужчине было предложено не доводить дело до суда, а урегулировать все самим, пообещав перечислить 250 тысяч рублей», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Спустя некоторое время мужчине поступил звонок якобы из налоговой. Ему сказали, что на его счет поступило 250 000 рублей, но он не может их снять, так как предусмотрен лимит в 150 000 рублей. Далее якобы представитель налоговой предложил ветерану вновь связаться с его адвокатом.

«После общения с лжеадвокатом силового ведомства, пенсионеру было предложено перечислить ему на счет за юридические услуги 37 500 рублей. Данная сумма по обещанию мошенника будет возвращена в виде налогового вычета. Пенсионер перезвонил сам в налоговую и спросил поступал ли на его счет перевод в сумме 250 000 рублей, на что получил ответ, что налоговая не получает никаких переводов. Потерпевший набрал номер лжеадвоката и сообщил, что налоговая отрицает перевод денежных средств. Тот сказал, чтобы он больше ему не звонил», - добавила Ольга Аристова.

Чуть позже мужчине поступил звонок из банка, где специалист начал предлагать защиту от хищения с банковского счета. Полицейский пенсионер отказался сообщать данную информацию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские напоминают южноуральцам, что не стоит верить на слово неизвестному по телефону. В подобной ситуации необходимо прервать разговор, а в случае имеющихся сомнений перезвоните своим знакомым, посоветуйтесь, возможно услышите себя со стороны и не перечислите денежные средства. Не сообщайте собеседникам пароли или иную персональную информацию, а также не устанавливайте по совету незнакомцев на свои компьютеры или мобильные устройства связи неизвестное программное обеспечение, которое без вашего ведома может получить доступ к мобильным банковским приложениям.