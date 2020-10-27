Экс-полицейского из Усть-Катава, который сообщал данные об умерших «похоронщикам», отправили в колонию

В Усть-Катаве (Челябинская область) бывший сотрудник полиции осужден за получение взятки от похоронной организации за передачу сведений об умерших. Три года он проведет в колонии общего режима.

Судом установлено, что полицейский получил взятку в размере 21 тысячи рублей от директора ООО «Ангел», осуществляющего организацию похорон и связанных с ними услуг, за сообщение сведений об умерших.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.