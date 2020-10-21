Экс-следователю из Челябинска смягчили приговор

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-следователя следственного отдела по Металлургическому району Челябинска СУ СКР региона Дениса Гуламова и его подельников - Тамары Сапаровой, Айжан Лисовой и Валентина Лисового. Приговор суда смягчен.

Приговором суда первой инстанции бывший следователь Денис Гуламов был признан виновным в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств.

Решением апелляционной инстанции действия Гуламова переквалифицированы на статью – «Подстрекательство в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенном с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления». Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, в апреле 2016 года Гуламов, являясь старшим следователем следственного отдела по Металлургическому району Челябинска, при соучастии Сапаровой и Лисовой сфальсифицировал доказательства по уголовному делу, в результате чего родственник последних – совладелец рыбоперерабатывающего производства незаконно был привлечен к уголовной ответственности за вымышленное похищение человека. При этом согласно разработанного плана Сапарова и Лисовая сделали заведомо ложный донос о совершении их родственником преступления. В последствие Лисовой дал ложные показания о совершении преступления потерпевшим. Кроме того, Денис Гуламов присвоил охотничье пневматическое огнестрельное оружие, принадлежащее потерпевшему.

«Судом признано, что наказание статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» быыло назначено с нарушением требований УК РФ. В связи с этим срок назначенного Гуламову наказания виде лишения свободы в колонии общего режима снижен с 8 до 6,5 лет», - сообщила руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Сапарова и Лисовая были признаны виновными в пособничестве в фальсификации доказательств следователем Денисом Гуламовым и заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения. Наказание им также смягчено.

В этом уголовном деле есть и еще экс-представитель силовых структур - бывший следователь Алексей Батищев. По данным следствия, он помогал Гуламову осуществлять задуманное.

В начале апреля 2018 года Батищев был объявлен в международный розыск. С ходатайством об аресте Батищева в суд обратилось следственное управление ГСУ СКР.

Экс-следователь обвиняется в совершении преступления против правосудия, повлекшего тяжкие последствия, совершенного группой лиц по предварительному сговору, представляющего повышенную общественную опасность (речь об искусственном создании и фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении). За инкриминируемое Батищеву преступление предусмотрено до семи лет лишения свободы.