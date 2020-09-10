Экс-заместитель начальника колонии Челябинска сел за решетку за получение взяток

В Челябинске осужден бывший заместитель начальника исправительной колонии №2. Он признан виновным в получении взяток от родственников осужденных и превышении должностных полномочий.

Следствием и судом установлено, что в период 2016-2018 годов обвиняемый получил от представителей заключенных взятки на общую сумму свыше полумиллиона рублей. За денежное вознаграждение замначальника исправительного учреждения обеспечивал осужденным возможность пользоваться сотовыми телефонами, оргтехникой и другими предметами, пользоваться которыми в местах лишения свободы запрещено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на четыре года.