Экскаваторщик Вишневогорского ГОКа, по вине которого погиб рабочий, оштрафован на 30 тысяч рублей

Машинист экскаватора ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат», который нарушил правила техники безопасности, в результате которых погиб мастер горного подразделения «Рудник» оштрафован на 30 тысяч рублей. С ходатайством о штрафе выступил следователь следственного комитета.

Каслинской прокуратурой на основании поступивших материалов расследования произошедшего в январе 2020 года в ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат» несчастного случая проведен анализ соблюдения должностными лицами законодательства об охране труда.

«Установлено, что в январе 2020 на технологической площадке модульного дробильно-сортировочного узла подразделения «Рудник» указанной организации в результате нарушения 65-летним машинистом экскаватора правил техники безопасности при ведении иных (горных) работ с мастером горного подразделения «Рудник» произошел несчастный случай со смертельным исходом», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Ольга Щербинина.

Исполняющему обязанности директора всего лишь было внесено представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства об охране труда, в отношении виновных должностных лиц был возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».

А вот в отношении машиниста экскаватора было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее по неосторожности смерть человека». СК выступил с ходатайством о назначении виновному судебный штраф. Человеческую жизнь суд оценил в 30 тысяч рублей.