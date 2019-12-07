Фанаты сектора «А» из Челябинска собирались устроить дебош в Магнитогорске
Происшествия
Сегодня, 15:40
Автор: 
Инна Шемаева
 
 
Полицейскими Челябинской области на подъезде к городу Южноуральску остановлен автобус с болельщиками из фанатского движения «SECTOR A ULTRAS» из Челябинска, в котором находилось порядка 30 человек. Они готовили провокационные действия в период проведения хоккейного матча в Магнитогорске на матче «Металлурга» и «Трактора».
 
Правоохранители в ходе досмотра у нескольких пассажиров обнаружили фаеры, баллоны с краской, а также наркотическое вещество растительного происхождения. Стражи порядка проводят с болельщиками профилактическую беседу, направленную на недопущение совершения противоправных деяний.
 
«В настоящий момент в отношении одного из пассажиров автобуса возбуждено административное дело по факту незаконного оборота наркотического средства. ГУ МВД России по Челябинской области предупреждает об установленной законодательством ответственности за совершение противоправных деяний», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
 
Напомним, 17 ноября на матче «Трактора» и «Автомобилиста» болельщики исполнили песню «Мы ждем перемен» и покинули фанатскую трибуну. В пресс-службе клуба протестный жест фанатов посчитали «местечковой акцией». Потом болельщики хоккейного клуба «Трактор» (Сектор А) написали открытое письмо губернатору Челябинской области, президенту команды Алексею Текслеру. Фанаты просили уволить генерального директора «Трактора» Бориса Видгофа, а также всю его управленческую команду за провал в селекционной работе и достижение худшего результата команды в истории «Трактора». Клуб занимает последнее место в Конференции Восток.

В полиции напоминают, что в целях обеспечения общественного порядка во время проведения массового мероприятия полицейскими будут приняты меры, направленные на недопущение нарушений законодательства. Нарушителей общественного порядка, если таковые обнаружатся, доставят в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства с привлечением к установленной законодательством ответственности – уголовной или административной.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
ХК Трактор
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