Фанаты сектора «А» из Челябинска собирались устроить дебош в Магнитогорске

Полицейскими Челябинской области на подъезде к городу Южноуральску остановлен автобус с болельщиками из фанатского движения «SECTOR A ULTRAS» из Челябинска, в котором находилось порядка 30 человек. Они готовили провокационные действия в период проведения хоккейного матча в Магнитогорске на матче «Металлурга» и «Трактора».

Правоохранители в ходе досмотра у нескольких пассажиров обнаружили фаеры, баллоны с краской, а также наркотическое вещество растительного происхождения. Стражи порядка проводят с болельщиками профилактическую беседу, направленную на недопущение совершения противоправных деяний.

«В настоящий момент в отношении одного из пассажиров автобуса возбуждено административное дело по факту незаконного оборота наркотического средства. ГУ МВД России по Челябинской области предупреждает об установленной законодательством ответственности за совершение противоправных деяний», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

В полиции напоминают, что в целях обеспечения общественного порядка во время проведения массового мероприятия полицейскими будут приняты меры, направленные на недопущение нарушений законодательства. Нарушителей общественного порядка, если таковые обнаружатся, доставят в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства с привлечением к установленной законодательством ответственности – уголовной или административной.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области