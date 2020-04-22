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Фигуранты дела о взятках при строительстве биатлонного центра в Златоусте, остались в СИЗО

Происшествия
Сегодня, 13:16
Автор: 
Инна Шемаева

Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова и директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, которые обвиняются в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, пытались выйти из СИЗО.

Сегодня, 22 апреля, Челябинский областной суд, рассмотрел апелляционные жалобы защитников обвиняемых. Они просили избрать для них меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

«Суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 4 апреля 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2020 года», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, уголовное дело в отношении задержанных за получение взяток в особо крупном размере возбуждено следственными органами СКР по Челябинской области. 

По данным следствия, Татьяна Антонова в 2016-2017 годах получила взятку в сумме 2,2 миллиона рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации Михаила Азаматова за совершение действий, входящих в служебные полномочия, по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

Абаимов, по версии следствия, получил от Азаматова 1,5 миллиона рублей за подписание актов приемки работ.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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