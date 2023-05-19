ФСБ Челябинской области ликвидировала четыре подпольные мастерские

В 2023 году в результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты 64 единицы огнестрельного оружия, 39 из них переделанные из гражданских образцов в боевые, 1200 патронов различного калибра, 16 основных частей огнестрельного оружия, инструменты для его изготовления или переделки, более 11 килограммов взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области

За незаконную деятельность осуждены семь лиц, в отношении 13 человек расследуются уголовные дела.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия, продолжается.