19.05.2023
В Каслях вынесен приговор горе-мамаше, дети которой жили в бане и просили еду у жителей
19.05.2023
Поликлинику Аргаяшской районной больницы построит подмосковная компания
19.05.2023
В Еманжелинске расскажут о создании комфортной среды в библиотеке для особых читателей
19.05.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала четыре подпольные мастерские
19.05.2023
Неизвестные «художники» Челябинска добрались до нового скейт-парка у «Юности»
19.05.2023
Водитель электросамоката из Челябинска, который насмерть сбил пенсионерку, заплатит два миллиона рублей
ФСБ Челябинской области ликвидировала четыре подпольные мастерские
17.05.2023
Высокопоставленный южноуральский таможенник подозревается в связях с контрабандистами
16.05.2023
В Озерске осужден сотрудник ритуальной фирмы, который нанял стрелка для устрашения конкурента
16.05.2023
Экс-главу Катав-Ивановского района оставили на свободе
10.05.2023
Задержан южноуралец, призывавший к терроризму
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023