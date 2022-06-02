02.06.2022
Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра
02.06.2022
В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней
02.06.2022
Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной
02.06.2022
Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России
02.06.2022
Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет
01.06.2022
Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей
ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта
02.04.2022
Из-за тумана, накрывшего Челябинск, в аэропорту задержаны авиарейсы на прилет и вылет
02.03.2022
Аэропорт Челябинска приостанавливает обслуживание пассажиров по картам Priority Pass и Lounge Ke
17.02.2022
Суд подтвердил, что цены на телетрапы в аэропорту Челябинска завышены
21.12.2021
Из-за непогоды закрыт аэропорт Челябинска
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022