ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта

Советский районный суд Челябинска признал виновным в покушении на дачу взятки главного инженера АО «Центрдорстрой» (Москва), преступление которого выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области.

Являясь представителем генерального подрядчика по реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта «Челябинск» в период подготовки к отдельным мероприятиям в рамках саммитов стран ШОС-БРИКС, виновный намеревался через двух посредников передать взятку главному государственному инспектору Уральского управления Ростехнадзора в сумме 200 тысяч рублей.

За указанную сумму инспектор надзорного ведомства должен был оказать содействие в выдаче разрешения на проведение пусконаладочных работ и комплексного апробирования энергооборудования, смонтированного некачественно, в нарушение требований промышленной безопасности.

Суд назначил главному инженеру столичного предприятия наказание в виде штрафа в сумме два миллиона 800 тысяч рублей. Посредники в даче взятки осуждены ранее - к двум годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.