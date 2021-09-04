04.09.2021
ФСБ задержала за взятку бывшего сотрудника челябинской таможни
03.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
03.09.2021
ВТБ профинансирует строительство туристических и торговых объектов на Дальнем Востоке
03.09.2021
Главный режиссер Камерного театра отмечает творческий юбилей
03.09.2021
Спасла медсестра: в больнице Пласта пациент с ножом напал на больного
03.09.2021
Транспортная прокуратура заинтересовалось высокими ценами за использование трапа в аэропорту Челябинска
ФСБ задержала за взятку бывшего сотрудника челябинской таможни
30.08.2021
Пенсионерка из Кусы перевела лжесотруднику прокуратуры два с половина миллиона рублей
27.08.2021
В отношении руководства ООО «Челябинскавтотранс» возбуждено уголовное дело
25.08.2021
Полицейские Златоуста задержали мошенника из Вологодской области
24.08.2021
В Магнитогорске будут судить мошенников из Иркутска
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021