ФСБ задержала за взятку бывшего сотрудника челябинской таможни

Бывший сотрудник Челябинской таможни Сухроб Лутфуллоев задержан ФСБ по делу о мошенничестве.

Лутфуллоев выступал посредником между должностными лицами таможни и бизнесменом в обеспечении покровительства каналов незаконного ввоза в Россию китайских товаров.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщает пресс-служба райсуда.

Предварительно установлено, что с сентября прошлого года по схеме, в которой участвовал обвиняемый, через границу пропустили около 600 автомобилей, а сотрудники таможни получили около 420 тысяч долларов.