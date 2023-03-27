ГИБДД разыскала водителя, сбившего в селе Устиново девочку на велосипеде

ГИБДД разыскала водителя, который днем воскресенья, 26 марта, в селе Устиново Миасса (Челябинская область) сбил семилетнюю девочку на велосипеде и с места происшествия скрылся.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, маленькая велосипедистка в результате ДТП получила травмы.

Инцидент на дороге произошел в 15 часов 30 минут на улице Молодежной. За рулем УАЗа, наехавшего на ребенка, находился молодой мужчина 1985 года рождения. Его задержали в течение пяти часов.

Сотрудники ГИБДД установили, что данный гражданин ранее водительское удостоверение не получал, управлял машиной, не зарегистрированной в установленном порядке, и не имея полиса ОСАГО.

В отношении водителя возбуждены дела об административных правонарушениях по части первой статьи 12.5, части второй статьи 12.37, части первой статьи 12.7 КоАП РФ.

«В результате освидетельствования на состояние опьянения содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,862 мг/л. В отношении водителя также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью второй статьи 12.27 КоАП РФ. В настоящее время сотрудники полиции ведут административное расследование», - рассказали в УГИБДД по Челябинской области.