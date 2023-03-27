27.03.2023
ГИБДД разыскала водителя, сбившего в селе Устиново девочку на велосипеде
27.03.2023
Экс-руководитель «Челябоблинвестстроя» снова не смог освободиться из-под стражи
27.03.2023
«Единая Россия» рассказала лицеистам Челябинска о перспективах самореализации в ИТ-сфере
27.03.2023
ВТБ: безналичный оборот на Урале вырос на 7%
27.03.2023
Челябинский облсуд не выпустил Андрея Микитася из СИЗО
27.03.2023
В Челябинске задержан основной подозреваемый в нападении на адвоката Кошмана
ГИБДД разыскала водителя, сбившего в селе Устиново девочку на велосипеде
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались 1114 сотрудников
24.03.2023