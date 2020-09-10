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Глава сельского поселения Каслинского района пойдет под суд за присвоение бюджетных денег

Происшествия
Сегодня, 17:48
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Багарякского сельского поселения Каслинского района Сергея Беляева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Присвоение вверенного имущества».

По данным следствия, подозреваемый в период 2018-2019 годов заключал фиктивные договоры с коммерческими организациями на производство грейдирования автомобильных дорог и уборку снега. Зная, что данные работы не выполнялись, подозреваемый подписывал акты приема по выполнению данных работ и переводил средства бюджета подрядчикам, после чего последние предавали денежные средства подозреваемому. Преступными действиями подозреваемого бюджету поселения причинен ущерб в сумме более 630 тысяч рублей. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

В рамках уголовного дела проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.

 

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