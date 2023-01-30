Глава СКР ждет доклад по проверке факта избиения стоматолога в Челябинской области

Житель Трехгорного (Челябинская область) избил врача-стоматолога, к которому пришел на прием вместе со своим ребенком. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту и доложить ему о результатах.

Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, папа ребенка остался недоволен отказом врача удалить молочный зуб его ребенку и накинулся на стоматолога. Конфликт происходил сначала в кабинете, потом в коридоре поликлиники. Свидетелями этого стали и сам ребенок, и посетители, сидящие в очереди.

«.. отец несовершеннолетней пациентки в ходе конфликта с врачом-стоматологом нанес ему несколько ударов рукой в область головы и тела», - отметили в Информационном центре СКР. Региональное управление СК проводит доследственную проверку по данному факту.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал, чтобы руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников представил ему доклад о ходе проверки по инциденту с избиением врача.