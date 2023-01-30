30.01.2023
В Челябинске открылась первая на Южном Урале организация «Движение первых»
30.01.2023
Глава СКР ждет доклад по проверке факта избиения стоматолога в Челябинской области
30.01.2023
Маркетплейс ММК стал лауреатом престижного ИТ-конкурса
30.01.2023
Организаторы автогонок на Калдах будут привлечены к ответственности
29.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 января (18+)
29.01.2023
Полпред УрФО Владимир Якушев встретился с мобилизованными и обсудил помощь ЛНР
Глава СКР ждет доклад по проверке факта избиения стоматолога в Челябинской области
25.01.2023
Возбуждено второе уголовное дело по смертельному ДТП с участием автобуса в Челябинске
23.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
21.01.2023
СКР заинтересовался еще одной коммунальной проблемой в Челябинской области
19.01.2023
Глава СКР потребовал повторно возбудить уголовное дело по бездействию властей Коркино
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023